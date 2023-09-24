اليوم السابع
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الأحد، 24 سبتمبر 2023 02:29 م
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ضبط مخزن أدوية لإدارته بدون ترخيص وتحرير 53 محضرا تموينيا فى المنيا

الأحد، 24 سبتمبر 2023 01:25 م
ضبط مخزن أدوية لإدارته بدون ترخيص وتحرير 53 محضرا تموينيا فى المنيا حملة تموينية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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شنت مديرية التموين بالمنيا، حملات مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحال بيع اللحوم بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض من السلع و المنتجات، حيث أسفرت الحملات عن ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص في أبوقرقاص وتم مصادرة أدوية متنوعة بإجمالي 352 علبة عقاقير طبية مختلفة.
 
كما حررت مديرية التموين 53 محضراً تموينياً لمخابز بلدية بمركزي ملوي وأبوقرقاص، بالإضافة إلي ضبط 38 كجم لحوما منها 27 مذبوحة خارج المجازر و11 كجم لحوما فاسدة، و122 كجم دواجن و3 كجم أسماك منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 
 

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