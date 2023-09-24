اليوم السابع
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الأحد، 24 سبتمبر 2023 09:56 ص
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إحلال وتجديد كوبرى على باشا بالمنيا لربط المنطقة بالطريق الزراعى في مطاى

الأحد، 24 سبتمبر 2023 09:00 ص
إحلال وتجديد كوبرى على باشا بالمنيا لربط المنطقة بالطريق الزراعى في مطاى إحلال وتجديد كوبرى على باشا على ترعة الإبراهيمية
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاى محافظة المنيا، إنه يجرى العمل فى إحلال وتجديد كوبرى على باشا على ترعة الإبراهيمية والذى يربط قرية على باشا بقرية المناهرة وطريق مصر، أسوان الزراعى بمطاى، وذلك ضمن خطه المحافظة لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، والمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.
 
واضاف رئيس المركز أنه بعد أن تم استكمال تغطيه الكمر الحديدى بجسم الكوبرى ولحامه بالصاج المعدنى وتركيب زوايا حواجز سملات للخرسانة بالكوبرى وتركيب حديد البلاطة الخاص بالكوبرى جارى العمل بالكوبرى للانتهاء من تركيب باقى الاجزاء وبدء تشغيله للمواطنين بأقرب وقت ممكن. 
 
وأكد رئيس المركز، أن هناك توجيهات من اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، للإسراع فى إنجاز الأعمال وضرورة أتباع كافة المعايير والمواصفات الفنية أثناء التنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من أعمال تركيب الكوبرى تمهيداً للتشغيل وتيسير حركة المرور أمام المواطنين. 

كوبرى على باشا

مطاى

وحدات محلية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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