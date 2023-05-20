شعبة الاتصالات: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار رسالة تدفع عجلة الاقتصاد

هبة السيد

قال المهندس إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أكبر المستفيدين من جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، موضحا أن القطاع يشهد نمو كبير تخطي 16 % خلال عهد الرئيس السيسي، ويساهم بنحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأكد رئيس الشعبة، أن قرارات المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، رسالة طمأنة للمستثمرين، وجاءت في التوقيت المناسب لدفع عجلة الاقتصاد المصري، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بالتيسير على المستثمرين وتذليل كل العقبات في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الشعبة أن هذه القرارات تمثل حزمة الحوافز التشجيعية والتحفيزية للمستثمرين للتواجد في مصر بعد تبسيط جميع التشريعات المنظمة للاستثمار وإزالة أي معوقات على تأسيس الشركات الجديدة، وتقديم خدمات أونلاين للمستثمر فالآن يمكن لأي شخص تأسيس شركته في يوم واحد فقط عبر الإنترنت.

ولفت إلي أن هناك تغيرات كبير شهدها ملف الاستثمار في عهد الرئيس السيسي، حيث تم تعديل جزء كبير من التشريعات القديمة التي تعيق حركة الاستثمار، بالإضافة إلي منح المستثمرين الجادين الرخصة الذهبية لتسريع تنفيذ المشروعات وإنجازها، وهذا أمر لم يحدث من قبل مما يؤكد على استجابة سريعة من الرئيس السيسي لمطالب المستثمرين ورجال الأعمال.

وأشاد رئيس الشعبة بصدور الـ 22 قرار خلال الاجتماع الاخير للمجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي مما يؤكد على أن الدولة عازمة علي تغير مناخ الاستثمار في مصر وجعله أكثر جاذبية متوقعا صدور تشريعات جديدة تخص المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن الدولة منحت المستثمرين حوافز جديدة منها اعفاءات ضريبية وجمركية علي مستلزمات الانتاج والمواد الخام ودخول المعدات وادوات تشغيل المصانع وحوافز اخري في التمتع بالاراضي الصناعية باسعار مناسبة وتوفير العمالة المدربة وهذا كله سيؤدي إلي جذب استثمارات اجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتوقع رئيس الشعبة ، بدأ جني ثمار هذه القرارات خلال النصف الثاني للعام الجاري مع تحقيق نمو جديد في حجم الاستثمارات القادمة لمصر خلال الفترة المقبلة مشيرا إلي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أكبرالمستفيدين من هذه القرارات.