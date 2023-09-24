زوجة فى دعوى طلاق: "زوجى أجبرنى على توقيع كمبيالات بمليون جنيه تحت التهديد"

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوي طلاق وحبس ، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة والجنح بمصر الجديدة، واتهمته بالتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي بعد أن أجبرها على توقيع كمبيالات تحت التهديد بمبلغ مليون جنيه، لتؤكد:" أنهال على ضربا، وهددني بالتخلص مني حال رفضي التوقيع، وخشيت على نفسي من عنفه وقمت بالاستجابه لطلبه وبعدها هربت من مسكن الزوجية".

وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة ومحكمة الجنح:" عامين قضيتهم بمنزل الزوجية في عذاب، كان دائم التهديد لي، سرق مصوغاتي وباعها، وبدد منقولاتي، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده وأثبتت ما تعرض له بالتقارير الطبية، ليرد بالتعدي على ضربا بعد أن تربص بي وهجم على أمام منزل عائلتي".

وتابعت:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي وجعلني سجينه لمنزل أهلي خوفا من ملاحقته لى، رفض تطليقي لأضطر إلي تحريري بلاغات ضده لإثبات إجباره لى على التنازل عن حقوقي ومتجمد نففات بـ 180 ألف جنيه، ووضعه مخطط للإضرار بي وإيذائي، وقدمت كل المستندات والتقارير الطبية لإثبات ما لحق بي من ضرر علي يديه".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.