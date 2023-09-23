إزالة 133 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والقضاء على عشوائية البناء تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون وعدم التهاون فى محاسبة المتعدين .
وفى هذا الشأن، أزالت الوحدات المحلية فى "المنيا - سمالوط- العدوة"، 52 حالة تعد منها 9 حالات بقرى تلة و البرجاية وبنى أحمد الغربية و بنى محمد سلطان و صفط الشرقية وحى غرب مدينة المنيا ، و 14 حالة تعد بقرى قلوصنا وشوشة وطحا الأعمدة ومنقطين و حى شمال مدينة سمالوط، و29حالة تم إزالتها فى المهد بمركز العدوة.
كما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز "بنى مزار - مطاى"، من إزالة 81 حالة تعد منها 60 حالة بقرى صندفا وأبوجرج وبنى على والحسينية وأحياء مدينة بنى مزار ، و21 حالة بمركز مطاى فى قريتى أبو عزيز ومنبال وحى شرق وغرب المدينة.
كما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز "بنى مزار - مطاى"، من إزالة 81 حالة تعد منها 60 حالة بقرى صندفا وأبوجرج وبنى على والحسينية وأحياء مدينة بنى مزار ، و21 حالة بمركز مطاى فى قريتى أبو عزيز ومنبال وحى شرق وغرب المدينة.
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