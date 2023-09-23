إزالة 133 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والقضاء على عشوائية البناء تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون وعدم التهاون فى محاسبة المتعدين .