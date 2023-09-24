اليوم السابع
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رئيسا الرقابة الإدارية والنزاهة العراقية يوقعان مذكرة تفاهم بمجال مكافحة الفساد

الأحد، 24 سبتمبر 2023 01:29 م
رئيسا الرقابة الإدارية والنزاهة العراقية يوقعان مذكرة تفاهم بمجال مكافحة الفساد رئيس الرقابة الإدارية يستقبل نظيره العراقي
كتب: محمد أبو ضيف

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استقبل الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، والوفد المرافق بحضور الدكتور  أحمد نايف سفير العراق بالقاهرة، في مقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
تضمن اللقاء بحث جوانب الالتزام الإقليمي والدولي في مجالات منع ومكافحة الفساد، والمنعكس من خلال تعاون الجانبين في تعظيم الجهود ذات الصلة، بالاعتماد على الخبرات المحلية والعربية ومن خلال برامج تبادل الخبرات والخبراء استنادًا إلى المعايير الدولية وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
 
وخلال اللقاء وقع الجانبين مذكرة تفاهم في مجال بناء القدرات للكوادر العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد، من خلال رؤية موحدة مشتركة تكون حجر الاساس في التنسيق المستقبلي بين الجانبين بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، واستغلال امكانات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وما تقدمه من برامج تدريبية ودرجات أكاديمية متخصصه في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد، بهدف إعداد كفاءات وطنية وإقليمية قادرة علي التعامل مع هذه القضايا من خلال الأطر العلمية وبالاستفادة من الخبرات المتراكمة.
 
وذلك في سياق حرص هيئة الرقابة الإدارية على تعزيز أواصر التعاون الإقليمي مع الأجهزة النظيرة بالدول الشقيقة لتبادل الرؤى والتجارب والخبرات.
 
رئيس الرقابة الإدارية يستقبل نظيره العراقي (1)
رئيس الرقابة الإدارية يستقبل نظيره العراقي (1)

رئيس الرقابة الإدارية يستقبل نظيره العراقي (2)
رئيس الرقابة الإدارية يستقبل نظيره العراقي (2)

 


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