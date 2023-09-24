اليوم السابع
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ذا هيل: ترامب يسعى إلى سرقة الأنظار مجددا من مناظرة الجمهوريين

الأحد، 24 سبتمبر 2023 01:30 م
ذا هيل: ترامب يسعى إلى سرقة الأنظار مجددا من مناظرة الجمهوريين ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة ذا هيل إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب  الأوفر حظا فى سباق الترشيح الجمهورى فى انتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، لن يشارك  فى ثانى مناظرة للمرشحين الجمهوريين، ويترك مجددا باقى المرشحين يتنافسون معه على الرغم من غيابه عن منصة المناظرة.

 

وفى حين أن المرشحين الجمهوريين المشاركين فى المنصة لن يكون أمامهم إلا دقائق قليلة لمشاركة رسالتهم، فإن اجتماع  ترامب مع عمال صناعة السيارات المضربين عن العمل يمنحه اهتمام غير مقسم فى قلب قضية وطنية ملحة.

 

وعلى الرغم من أن ظهور ترامب فى ولاية ميتشيجان ربما لن يجذب كثير من الأنظار بعيدا عن منصة المناظرة التي ستجرى فى ولاية كاليفورنيا، إلا أن انقسام التركيز على الحدثين سيؤكد على الأرجح السياق الجمهورى المعقد، حيث يتجنب ترامب، الأوفر حظا فى السباق فى أحد الفعاليات المهمة فى حي يتنافس المرشحون الآخرون على ما يراه كثيرون سباقا على المركز الثانى.

 

ومن المقرر أن يلقى ترامب تصريحات هامة فى مدينة ديترويت، وهى مركز لصناعة السيارات فى ظل إضراب عمال الصناعة عن العمل، وذلك فى نفس اليوم الذى ستعقد فيه المناظرة الثانية بين المتنافسين على ترشيح الحزب الجمهورى.

 

 وقال المخطط الاستراتيجي الجمهورى فى ولاية ميتشيجان جاسون كابول رو إنه الحدثين المتضاربين سيمنحان ترامب قدما متساويا مع كافة المشاركين فى المناظرة فى ميتشيجان وأيضا بين كل الجمهوريين من الطبقى العاملة فى ولايات أخرى.

 

 وكان ترامب قد رفض المشاركة فى المناظرة الأولى للمرشحين فى سباق الرئاسة والتي عقدت فى ميلووكى الشهر الماضى. وبينما كان المرشحون يتناظرون كان ترامب ينشر مقابلة تلفزيونية مع المعلق الشهير توكر كارلسون. وقال ترامب إنه يخطط لتفويت المشاركة فى المناظرة الثالثة المقررة فى الثامن من نوفمبر فى ميامى.


ترامب

مناظرة الجمهوريين

اخبار أمريكا

انتخابات الرئاسة الامريكية



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