جامعتا الجفرة وأفريقيا والملحقية الثقافية بليبيا يبحثون التعاون مع جامعة المنصورة

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم، الدكتور إسماعيل الهادى عبيد، الملحق الثقافى والأكاديمى بالسفارة الليبية بالقاهرة يرافقه وفد من جامعة الجفرة الحكومية، يمثله الدكتور يوسف ابو بكر يوسف - رئيس الجامعة والدكتور محمد رحيل محمد - الكاتب العام للجامعة، وكذلك وفد من جامعة افريقيا الاهلية يمثله الدكتور سليمان يوسف سليمان - رئيس اتحاد الجامعات الخاصة ومؤسس الجامعة والدكتور محمد عبد القادر عمر، رئيس جامعة افريقيا الأهلية والدكتور عبدالناصر الغويلى مسئول التعاون الدولى بجامعة أفريقيا الأهلية، وذلك بحضور الدكتور أحمد انور العدل المشرف العام على ادارة الوافدين وسحر محمد العراقى، مدير إدارة الوافدين.

وفى بداية اللقاء رحَّب الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة بالوفد مؤكدا على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر ودولة ليبيا الشقيقة وحرص جامعة المنصورة على الاهتمام بالطلاب الليبيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة فى بلادهم.

وعبَّر الوفد عن سعادتهم البالغة بزيارة جامعة المنصورة العريقة مؤكدين على اعتزازهم بمكانه الجامعة العلمية والأكاديمية والسمعة المرموقة التى تتمتع بها وما حققته من تقدم ملموس فى قطاع التعليم كونها أول جامعة مصرية حكومية معتمدة، وتناقش الطرفان على إمكانية بحث سبل التعاون الأكاديمى فى كافة المجالات العلمية والثقافية والبحثية وكذلك تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإشراف المشترك مع جامعة المنصورة وكذلك إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وهاتين الجامعتين فى مرحلتى (مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا) وذلك لتبادل الخبرات وتبادل الخبرات وتقوية العلاقات مع جامعة المنصورة.

جاء ذلك فى إطار حرص جامعة المنصورة على مد جسور التواصل مع الجامعات فى جميع انحاء الوطن العربى وكذلك الملحقيات الثقافية بالقاهرة.