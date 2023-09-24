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جامعة حلوان الأهلية تعلن عن اليوم التعريفى للطلاب المقيدين بكلية الإنسانيات والتجارة

الأحد، 24 سبتمبر 2023 07:53 م
جامعة حلوان الأهلية تعلن عن اليوم التعريفى للطلاب المقيدين بكلية الإنسانيات والتجارة جامعة حلوان الأهلية
كتب محمد صبحى

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أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن مواعيد اليوم التعريفي للطلاب المقيدين في كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023 بمدرج 2 في الدور الثاني بمبنى الهندسة (1) وفقا كالتالي:

معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، من الحرف (ا) إلي الحرف (ط) من الساعة 9-10، ومن الحرف (ع) إلي الحرف (ي) من الساعة 10-11.

اللوجستيات وسلاسل الإمداد، من الساعة 10-11 لجميع الطلاب المتقدمين.

الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، من الساعة 11-12 لجميع الطلاب المتقدمين للبرنامج.

 نظم الذكاء وتحليل الأعمال من الساعة 12-1 لجميع الطلاب المتقدمين للبرنامج.

من ناحية أخرى، أكد الدكتورالسيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، الدراسة تبدأ بعدد من البرامج المتميزة التي تهدف إلى تأهيل خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. وأشار إلى أن الاستثمار الأمثل يتمثل في الاستثمار في الكوادر البشرية، حيث تلعب هذه الكوادر دورًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية، وتسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.


جامعة حلوان الاهلية

السيد قنديل

اخبار مصر

التعليم العالى

اخبار مصرية



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