جامعة بنى سويف تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف

بنى سويف هانى فتحى

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنى سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشيخ رضا عبد الحليم المدير العام لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ببني سويف، والدكتور محمود الهوارى الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وسط حضور لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

بدأ الاحتفال بآيات من القرآن الكريم، اعقبها عدد من الفقرات فى الإنشاد والابتهالات الدينية،وكلمات متعاقبة فى حب النبى محمد صلى الله عليه وسلام، ومحاضرات متميزة للحضور أوصوا فيها الطلاب بالاقتداء بسيدنا محمد فى أخلاقه ومعاملاته.

أكد الدكتور منصور حسن أهمية الاحتفال بإحياء ذكرى مولد النبى الكريم الذى بعثه الله رحمه للعالمين واخرج الناس من الظلمات إلى النور والهدى ووجههم إلى الطريق الصحيح وحقق العدل والمساواة بين الناس، مشيرا إلى أن احتفال المصرين بذكرى مولد الرسول توكد ارتباطهم العميق بالنبى ونهجه العظيم وهو ما يمثل دافعاً قوياً لهم، والتأكيد على أن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحتفل العالم الإسلامي به، إنما هو احتفال بمولد القيم والمبادئ والأخلاق.

وأوضح الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،أن الجامعة بمختلف كلياتها ومعاهدها تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة تحرص سنوياً علي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعزيزا لدورها في خدمة المجتمع ونشر الوعي المستنير لسماحة الدين الإسلامي الحنيف، ويعد بمثابة رسالة تذكير للناس للإقتداء بالسيرة العطرة لسيد الخلق محمد (صلى الله عليه وسلم).