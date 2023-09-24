1500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف لجهودهم استعداداً للعام الدراسى الجديد

بنى سويف ــ هانى فتحى

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم قرارا، بصرف مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين الثابتين، والمتعاقدين، والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات وذلك لجهودهم المبذولة استعداداً للعام الدراسى الجديد 2024/2023، والحفاظ على حسن سير العمل، والقضاء على المعوقات.