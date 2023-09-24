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1500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف لجهودهم استعداداً للعام الدراسى الجديد

الأحد، 24 سبتمبر 2023 12:13 م
1500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف لجهودهم استعداداً للعام الدراسى الجديد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف ــ هانى فتحى

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أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم قرارا، بصرف مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين الثابتين، والمتعاقدين، والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات وذلك لجهودهم المبذولة استعداداً للعام الدراسى الجديد 2024/2023، والحفاظ على حسن سير العمل، والقضاء على المعوقات.
 
وأوضح رئيس جامعة بنى سويف، أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.
 
 

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