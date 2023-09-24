ثقافة الأقصر تناقش دور الإعلام في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية

الأقصر – أحمد مرعى

نظم قصر ثقافة الأقصر ، عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعي عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "دور الإعلام في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على التنمية"، وذلك ضمن الفعاليات التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، حيث بدأ وليد الضوي مسئول القصر، حديثه عن الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة حديث الساعة على مختلف وسائل الإعلام، للتوعية بخطورة المشكلة والحد من آثارها المترتبة قدر الإمكان، ولذا تم التواصل مع مجموعة من خبراء الإعلام للتحدث عن المشكلة وطرح مقترحات لمعالجتها.

وأضاف الدكتور صفوت العالم مسئول ثقافة الأقصر، أن الإعلام ابتعد عن أدواره التنموية وعظم أدواره الترفيهية، حيث نلاحظ توقفا للجهود التوعوية والتعليمية والتدريبية التى كانت تعمل لسنوات طويلة فى حقبة الثمانينيات لبث العلم والتوعية بين المواطنين، والتى كانت تصدر من جهات عديدة أهمها المراكز المتخصصة فى مختلف المحافظات والمدن، والتى كانت تقدم أنشطة عن الإعلام السكاني والتوعية السكانية والتنموية للحد من زيادة السكان، فضلاً عن الأنشطة الخاصة بالصحة الإنجابية بالمستشفيات الصغيرة.

وعلى هامش الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، من خلال فرع ثقافة الأقصر، عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف" ألقاها الشيخ محمد عبيد متحدثا عن ميلاد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، والاحتفال به في ربيع الأول، بينما أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "تأجيل"، وكذلك أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى بعنوان "ديستوفيسكي"،كما أعد أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان "مقامات العشق"، وأعد المركز الحضري ورشة اكتشاف مواهب من رواد المركز نفذها عوض الله محمد، بينما أعد قصر ثقافة الطفل ورشة تدريب أغاني بإشراف حجاج أحمد مدرب الكورال وعازف الاورج إسماعيل أحمد.