محاضرات ثقافية متنوعة عن دور المعلم ومخاطر الإدمان بقصور ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم ثقافة الأقصر عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعي عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقدت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية محاضرة بعنوان "دور المعلم في التعليم" أوضح خلالها محمد الصادق مسئول بالمكتبة، محاور العملية التعليمية وأهمية دور المعلم، والتعليم المثالي، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "كيف تكون مبدعا"، حيث أوضح الفنان يحيى سمير، إن الإبداع هو الابتكار، وأدوات وأساسيات الإبداع ودور وأهمية القراءة في الإبداع.

وعقدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان" حمى الضنك" تحدثت باتعة النوبى مسئولة القصر، عن حمى الضنك وأعراضها وطرق العدوى وطرق الوقاية منها، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر، حيث أعد قصر ثقافة حسن فتحي عرض إنشاد ديني للمنشد على سيد بعنوان" انا بمدح نبي"، بينما أعد المركز الحضري دوري ثقافي لرواد المركز أداره مروان جمال، وأعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي قصة بعنوان "ابن النفيس" تأليف محمد صديق المنشاوي سردتها بسمة جابر.

كما عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "مخاطر الإدمان" أوضحت أسماء محمد مسئولة القصر، تعريف الإدمان ومخاطر الإدمان وتأثير الإدمان على العقل والصحة البدنية، ودور الأسرة بالتوعية والانتباه، بجانب ذلك أعدت ورشة حكي قصة بعنوان "بقرة بني إسرائيل" تأليف محمد صديق المنشاوي سردتها بسمة جابر، وأعد القصر دوري ثقافي لرواد القصر أدارته مقبولة بدوي.، وقدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "التسامح وعلاقته في تقوية العلاقات" أوضح خلالها حمد إبراهيم، إنه لا إكراه في الدين، والتسامح يؤدي إلى العلاقات الطيبة، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة أشغال يدوية"نحت على الحجر" نفذها حسان على، كما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة تطريز "بالخرز" نفذتها أسماء أحمد، وكذلك نفذ قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية بإستخدام الورق الملون نفذتها هند مصطفى.



المحاضرات الثقافية فى قصور ثقافة الأقصر



حمى الضنك محاضرة توعوية بمكتبة الرياينة بالأقصر



محاضرات ثقافية متنوعة عن دور المعلم وحمى الضنك والإبداع



