تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة في نهر النيل بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في نهر النيل بالوراق، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في نهر النيل بالوراق، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص تم انتشالها ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.