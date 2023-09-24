تجديد حبس المتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين فى مشاجرة بالمقطم 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل شاب وإصابة آخرين في مشاجرة بسبب المزاج في منطقة المقطم.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابستها لاستكمال التحقيقات، ووجهت للمتهمين تهم البلطجة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن الواقعة نشبت بين طرفين مكون من ثلاثة أشخاص أحدهم مصاب بطلق خرطوش في البطن، وآخرين كطرف ثان لقي أحدهم مصرعه بطلق ناري وإصابة الأخر برش خرطوش في الجسم.

وتبين أن سبب المشاجرة مزاح بين الطرفين تطور الأمر لمشادة كلامية انتهت بالمشاجرة التي استخدم فيها الأسلحة البيضاء وانتهت بمقتل أحدهما، ومصادرة الأسلحة النارية، وقررت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين الإثنين وتشريح جثة المتوفي، وإعداد تقرير حول الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.