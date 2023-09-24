تايوان: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع جنوبي البلاد إلى 9 وفيات

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ارتفعت حصيلة ضحايا حريق مصنع في جنوب تايوان إلى تسع وفيات ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين، فيما أصيب قرابة مئة شخص.



وأوضحت صحيفة (تايوان فوكس) المحلية، أنه تم العثور على جثتين أخريين، صباح اليوم الأحد، بعد أكثر من 24 ساعة من حريق المصنع وانفجارات لاحقة في منطقة صناعية في مقاطعة بينجتونج جنوبي تايوان، مما يرفع عدد القتلى من الحادث إلى تسعة.



واعتبارًا من صباح اليوم، أدى الحريق والانفجارات اللاحقة في مجمع بينجتونج للتكنولوجيا الصناعي إلى مصرع تسعة أشخاص على الأقل، من بينهم أربعة من رجال الإطفاء، وإصابة 98 آخرين، بينما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.



وقال رئيس مكتب خدمات الإطفاء والطوارئ بالمقاطعة هسو مي هسويه، اليوم، إن فرق البحث لا تزال تبحث عن الشخص المفقود، واندلع الحريق في المصنع مساء أمس الأول، وتم إخماده بعد أكثر من 28 ساعة من جهود مكافحة الحرائق.