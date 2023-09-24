اليوم السابع
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"تاون جاس" لسكان العباسية: لا تنزعجوا من رائحة الغاز بسبب أعمال صيانة

الأحد، 24 سبتمبر 2023 05:41 م
"تاون جاس" لسكان العباسية: لا تنزعجوا من رائحة الغاز بسبب أعمال صيانة التنبيه
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال صيانة - شارع سبيل الخاذندار ناصية شارع المستشفى اليونانى أمام معرض 6 أكتوبر العباسية، وذلك غدا الإثنين بدءا من الساعة التاسعة صباحا .
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الإنزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى الاتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.
 
 

غاز

الغاز

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العباسية



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