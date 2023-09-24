اليونان: إنقاذ 76 مهاجرا جنوب شرق بحر إيجه

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أعلن خفر السواحل اليونانى أنه تمكن، اليوم /الأحد/، من إنقاذ 76 مهاجرًا غير شرعى فى عملية كبيرة نظمها مركز تنسيق البحث والإنقاذ الموحد التابع لخفر السواحل اليونانى أثناء إبحارهم فى قارب شراعى جنوب شرق جزيرة أستيباليا فى بحر إيجه.

وبحسب ما أوردت صحيفة "كاثمرينى"اليونانية، احتجزت السلطات اليونانية قبطان القارب الشراعى، وأشارت إلى أنه تم إجلاء جميع المهاجرين بأمان ونقلهم إلى أحد مراكز الاستقبال فى الجزيرة.

وذكرت الصحيفة اليونانية أنه فور إبلاغ خفر السواحل اليونانى بوجود سفينة فى محنة وعلى متنها عدد كاف من الأجانب جنوب شرق جزيرة أستيباليا، قام بالتحرك على الفور.