النقل: تطوير الطرق بالمحافظات من أهم المشروعات بمبادرة حياة كريمة.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، أن دور مبادرة حياة كريمة في تطوير الطرق ومحطات القطارات في القرى، هام للغاية ويعد من أهم مشاريع الطرق التى تم تنفيذها هى الطرق المحلية داخل المحافظات، حيث تم التخطيط لرفع كفاءة 125 ألف كم على مستوى الجمهورية، وتم إنجاز 36 ألف كم، وفيما يتعلق بطرق حياة كريمة تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي 2900 كم ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم الانتهاء من تنفيذ طرق بإجمالي أطوال 330 كم منها 210 كم في الصعيد و 120 كم في الدلتا.

وأوضح وزير النقل، خلال فيديو نشرته وزارة النقل، أن الوزارة نفذت المشروع القومي للطرق، وتم إنشاء طرق جديدة بإجمالى أطوال 7000 كم وازدواج 10 آلاف كم طرق أخرى، وتم الإنتهاء من تنفيذ 5800 كم، وجاري العمل في 1200 كم، حيث تم تخصيص 530 مليار جنيه للطرق والكباري.

وأكد أنه تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية ( 23.5 ألف كم ) وتم إنجاز 7800 كم وجاري العمل في 2200 كم، وهو ما يوفر من استهلاك المحروقات ويوفر الوقت ويحافظ على الممتلكات ويحافظ على البيئة ويقلل من التلوث.

ومن الطرق المنفذة، تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربي فى المسافة من القاهرة حتى ديروط بطول 282 كم وإنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم وازدواج طريق سفاجا / مرسى علم بطول 200 كم.