المشدد 5 سنوات لسيدة فى تهمة إحداث عاهة مستديمة لطفلة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد 5 سنوات، أحدثت عاهة مستديمة لطفلة، دائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضى 2022 ، بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة للمدعوة ( س . م 31 عاما ) لا تعمل، تهمة إحداث إصابة المجنى عليها الطفلة ( د . ع )، عمدا بأن قامت بإلقاء الحجارة صوبها فأحدثت إصابتها بعاهة مستديمة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.