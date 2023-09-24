المحاكمات × 24 ساعة.. قرارات هامة فى قضايا التنقيب عن الآثار بالقناطر

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكمات اليوم الأحد العديد من الجلسات الهامة ولعل أبرزها تأجيل محاكمة 57 متهما بخلية اللجان النوعية للشهود، وتأجيل محاكمة 7 متهمين بتهمة التنقيب عن الأثار بمنشاة ناصر.

الاتجار في الاثار

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، مد أجل الحكم على 7 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض فى منشأة القناطر لجلسة الغد 25 سبتمبر.

اللجان النوعية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة اليوم الثاني لدور أكتوبر.

عاهة مستديمة

قررت محكمة جنايات الأميرية تأجيل محاكمة شاب لجلسة 4 أكتوبر بتهمة إصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره كلب "شرس"، أطلقه المتهم فى مشاجرة مع جيرانه.

تزوير عمله

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 أشخاص، بتهمة ترويج عملات نقدية مقلدة لتحقيق أرباح غير مشروعة فى منطقة عابدين لجلسة 3 أكتوبر.