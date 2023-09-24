القبض على متهمين بحوزتهما حشيش وهيروين فى فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجح ضباط وحدة مباحث مركز فايد فى الإسماعيلية فى ضبط اثنين من أخطر العناصر الإجرامية وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من مباحث مركز شرطة فايد، يفيد رصد ضباط مباحث المركز لنشاط شخصين يتاجران فى المخدرات بمنطقة قرية سرابيوم التابعة لدائرة مركز فايد.

وتمكنت مأمورية مكبرة من ضبط المتهمين المتحرى عنهما وبحوزتهما 15 فرش حشيش واسطوانتين من مخدر الهيروين متخذين من قرية سرابيوم دائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشارت تحريات ضباط المباحث الجنائية إلى أن المتهمين من أخطر العناصر الاجرامية فى دائرة المركز، وعملا على توزيع المخدرات على صغار التجار بدائرة المركز.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيق.