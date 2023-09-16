اليوم السابع
Ads
السبت، 16 سبتمبر 2023 01:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

احتراق سيارة ملاكى على كوبرى نفيشة بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

السبت، 16 سبتمبر 2023 01:05 م
احتراق سيارة ملاكى على كوبرى نفيشة بالإسماعيلية دون خسائر بشرية احتراق سيارة - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعرضت سيارة ملاكى للاحتراق على كوبرى نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية، دون خسائر بشرية، وقد تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة،مفاده ورود بلاغ بتعرض سيارة ملاكى للاحتراق على كوبرى نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحريق كما تم الدفع بسيارة اطفاء وسيارة إسعاف الى مكان الحريق، وونجحت قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع الاهالى من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق. 
 

الاسماعيلية

حريق سيارة نفيشة

امن الاسماعيلية

الحماية المدنية

اسعاف الاسماعيلية

الشبكة الوطنية للطوارىء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة