احتراق سيارة ملاكى على كوبرى نفيشة بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تعرضت سيارة ملاكى للاحتراق على كوبرى نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية ، دون خسائر بشرية، وقد تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة،مفاده ورود بلاغ بتعرض سيارة ملاكى للاحتراق على كوبرى نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحريق كما تم الدفع بسيارة اطفاء وسيارة إسعاف الى مكان الحريق، وونجحت قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع الاهالى من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.