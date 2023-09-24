القاهرة تستضيف غدا المؤتمر الدولى لعلوم النيماتودا لأول مرة خارج أوروبا وأمريكا

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة استضافة القاهرة غدا المؤتمر الدولى الـ 53 للنيماتودا تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة، أوضح الدكتور فهيم قورة رئيس الموتمر ورئيس جمعية النيماتولوجي في أمريكا الاستوائية أن المؤتمر يناقش كل ما هو جديد في مجال الافات النيماتودية وأيضا كل ما هو جديد عن أساليب مكافحتها والتعرف عليها وأضرارها، وكذلك الجديد في هذا المجال بخصوص أنواع النيماتودا الضارة لكل المحاصيل الزراعية وكذلك النافعة والتي تستخدم في مكافحة الحشرات .

واضاف "قورة" أن الموتمر الدولي الثالث والخمسين لجمعيه علوم النيماتودا في أمريكا الاستوائية يعقد لأول مره خارج أمريكا وأوروبا ولأول مره في مصر وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

ويعقد المؤتمر لمدة 5 أيام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد من أساتذة وعلماء النيماتولوجي من كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى الأساتذة والباحثين المصريين سوف يشاركون في فاعليات هذا الحدث العالمي لأول مره على أرض مصر.

ويتضمن الموتمر 16 حلقة نقاشية ويوم حقلي وزيارات ميدانية لبعض المشاتل والمشروعات الزراعية مع حضور شركات زراعية وكيماوية عالمية من داخل مصر وخارجها لعرض منتجاتهم وما هو جديد في هذا المجال.