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"الفاو" تختار مصر لإطلاق برنامج الصحة النباتية الأفريقية

الأحد، 24 سبتمبر 2023 10:18 ص
"الفاو" تختار مصر لإطلاق برنامج الصحة النباتية الأفريقية الفاو
أ ش أ

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أعلنت الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) عن اختيار مصر لإطلاق برنامج الصحة النباتية الأفريقي، بحضور 90 ممثلا من 11 دولة أفريقية خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك نظرا لدور مصر الريادي والإقليمي في أفريقيا وما يمتاز به الحجر الزراعي المصري من قوة فنية في مجال الصحة النباتية، والتي تمثل نموذجا أفريقيا يحتذى به في هذا المجال.

وقال المهندس إسلام فرحات مدير وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي المصري "إن البرنامج التدريبي - الذي يستمر لمدة 5 أيام - سيتضمن جلسات وورش عمل حول رصد الآفات الحجرية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لبعض المزارع للتعرف على أحدث تكنولوجيا متقدمة يتم استخدامها لأول مرة لرصد الآفات الحجرية ومكافحتها".. مشيرا إلى أن المدربين هم خبراء من وزارة الزراعة الأمريكية، وبحضور ممثلي الاتحاد الأفريقي، حيث سيقوم المتدربون الأفارقة بتدريب زملائهم بعد عودتهم لبلادهم.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الليثي السكرتير العام للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات أنه سيشارك في الورشة التدريبية، الدكتور عبدالحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ممثل "الفاو" لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وكذلك مسئولي مكتب "الفاو" بالقاهرة.

 


مصر

برنامج الصحة النباتية الأفريقي

الفاو

الحجر الزراعي المصري



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