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الغضبان يستقبل وفدا من الكنيسة ببورسعيد للتهنئة بالمولد النبوى الشريف.. صور

الأحد، 24 سبتمبر 2023 07:17 م
الغضبان يستقبل وفدا من الكنيسة ببورسعيد للتهنئة بالمولد النبوى الشريف.. صور محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة للتهنئة
بورسعيد محمد فرج

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، وفدا من الكنيسة، للتهنئة بالمولد النبوي الشريف وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.
 
وقدم وفد الكنيسة التهاني لمحافظ بورسعيد بمناسبة ذكرى ميلاد رسول الله محمد صل الله عليه وسلم ، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وتستمر عجلة التنمية والرخاء على مصرنا الحبيبة. 
 
ومن جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مؤكدًا على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدًا أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.
 
محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة للتهنئة (1)
محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة للتهنئة (1)

محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة للتهنئة (2)
محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة للتهنئة (2)

محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة للتهنئة (3)
محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة للتهنئة (3)
 
 
 
 

 


محافظ بورسعيد

بورسعيد

المولد النبوى

اخبار مصر

عادل الغضبان

الكنيسة



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