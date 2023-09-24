العشرات من شرطة لندن يتوقفون عن حمل السلاح بعد اتهام ضابط بقتل شاب أعزل

كتبت رباب فتحى

قالت قوة شرطة لندن، الأحد، إن عشرات الضباط أعلنوا رفضهم تسيير دوريات مسلحة بعد اتهام زميل لهم بالقتل في حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل رجل أسود أعزل، وفقا لـ"إيه بى سى نيوز" الأمريكية.

وتوفي كريس كابا (24 عاما)، وكان أعزل ولا يحمل سلاحا، بعد إطلاق النار عليه في جنوب لندن العام الماضي.

ومثل ضابط في شرطة العاصمة أمام المحكمة يوم الخميس. وقالت شرطة العاصمة إن العديد من الضباط الذين يحملون أسلحة نارية "قلقون" بشأن كيفية تأثير قرار الاتهام عليهم. ويجري نشر ضباط مسلحين من قوات أخرى لسد العجز، وفقا لبى بى سى.

وقالت شرطة العاصمة إن ضباطها ما زالوا يشكلون الغالبية العظمى من الشرطة المسلحة في العاصمة، لكن تم دعمهم اعتبارًا من مساء السبت بعدد محدود من الضباط المسلحين من إدارات أخرى للشرطة.

ورجح مصدر أن أكثر من 100 ضابط سلموا ما يعرف بـ"تصريح يسمح لهم بحمل الأسلحة النارية".

وقالت شرطة العاصمة في بيان لها إن الضباط المسلحين يشعرون أن توجيه اتهام للضابط من قبل الادعاء "يشير إلى تحول في الطريقة التي سيتم بها الحكم على القرارات التي يتخذونها في أصعب الظروف".

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "اتخذ عدد من الضباط قرارًا بالتخلي عن واجباتهم المسلحة أثناء فحص موقفهم. وقد زاد هذا العدد خلال الـ 48 ساعة الماضية".

وأضاف "نحن نجري مناقشات مستمرة مع هؤلاء الضباط لدعمهم والفهم الكامل للمخاوف الحقيقية التي لديهم."

وأضافت شرطة العاصمة أن لديها "شرطة كبيرة تحمل السلاح، وما زال لدينا ضباط مسلحون في جميع أنحاء لندن وكذلك في مواقع أخرى بما في ذلك البرلمان والمباني الدبلوماسية والمطارات وما إلى ذلك".