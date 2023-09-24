العثور على جسد امرأة بين فكى تمساح فى ولاية فلوريدا الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت سلطات ولاية فلوريدا إنه تم العثور على جسد بين فكى تمساح طوله 13 قدم فى منطقة لارجو، يخص سيدة تبلغ من العمر 41 عاما، بحسب ما ذكرت قناة CBS News الأمريكية.

وأشار مكتب شريف مقاطعة باينلاس أن الحادث جاء قبل الساعة الثانية ظهر الجمعة الماضى عندما تم استدعاء الضباط إلى منطقة غير مأهولة فى لارجو التى قتع فى خليج تامبا، بعد أن تم رصد جسد الضحية سابرينا بيكهام فى المياه.

وقال أحد جيران الضحية أنه عثر عليها بين فكى تمساح واتصل على الفور بخدمة الطوارئ. وأوضح قائلا أن التمساح ارتفع من المياه يحمل الجسد، كما لو كان مثبتا عليه للتو، وكان يسبح للخلف كما لو كان أسفل القناة إلى الجانب الآخر.

وأضاف أنه لم يستطع أن يصدق أن الأمر كان حقيقيا.

واستجابت الشرطة وضباط لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية فى فلوريدا، وقاموا بقتل التمساح بطريقة إنسانية، واستطاع فريق من الغواصين استعادة بقايا جسد بيكهام من القناة.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الظروف التى أدت إلى الحادث. ولا يزال الفريق الطبى يعمل على تحديد كيفية وسبب الوفاة.

وفى مارس الماضى، عُثر على طفل يبلغ من العمر عامين ميتا فى فم تمساح فى مدينة سان بيترسبرج القريبة، وذلك بعد يومين من العثور على أمه مقتولة فى شقة العائلة. وتم اتهام الأب لاحقا بجريمتى القتل.