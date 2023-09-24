اليوم السابع
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العثور على جثة طفل حديث الولادة فى البدرشين

الأحد، 24 سبتمبر 2023 10:57 م
العثور على جثة طفل حديث الولادة فى البدرشين طفل حديث الولادة
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة طفل حديث الولادة في البدرشين، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة طفل في أحد شوارع البدرشين. انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعُثِر على جثة طفل حديث الولادة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية. تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

العثور على جثة

البدرشين

امن الجيزة

اخبار الحوادث



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