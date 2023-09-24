اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 سبتمبر 2023 12:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

"الصورة" تكشف عامل سرق موظفا بالإكراه.. والجنايات تعاقبه بالسجن المشدد

الأحد، 24 سبتمبر 2023 12:00 م
"الصورة" تكشف عامل سرق موظفا بالإكراه.. والجنايات تعاقبه بالسجن المشدد حبس ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطرت محكمة الجنايات كلمة النهاية في محاكمة عامل قام بسرقة موظف بالإكراه في الإسكندرية بعد سجنه 5 سنوات.

"أ.س"، عامل في بداية العقد الرابع من عمره، يعمل باليومية وحياته طبيعية، وتعرض لضائقة مالية وبعد تفكير عميق قرر العامل الخروج عن النص وزيادة دخله ولكن بطريقة غير مشروعة، ففكر في استخدام بنيانه القوي وسلاحه الأبيض في تثبيت بعض الأشخاص في أماكن تخلوا من المارة بمحيط إقامته بمنطقة الرمل بالإسكندرية.

ذهب لأحد الشوارع الخالية من المارة في ساعات متأخرة من الليل بمنطقة الرمل، وشاهد "أ.س"، موظف، يسير بمفرده  ليقرر سرقته، وأشهر سلاح أبيض في وجه المجني عليه ووجه كلمات له، قائلا: طلع اللى في جيبك من سكات لحسن أخلص عليك".

المجني عليه عاش لحظات عصيبة بين الانصياع لكلام المتهم أو أن يفقد حياته، ليقرر الانصياع للمتهم ويقرر أن يعطيه مقتنياته الشخصية، وبعد ذلك حاول المجني عليه اللحاق بالمتهم على أمل أن يقوم أحد بمساعدته ولكن المتهم قام بإصابته بجرح سطحي ليمنعه من اللحاق به.

ولكل جريمة نهاية، حيث توجه المجني عليه لقسم الشرطة وحرر محضر بالواقعة وأدلى بأوصاف المتهم، وخلال عرض صور المشتبه فيهم على المجني عليه تعرف عليه، ليتم محاكمته ويحصل على حكما بالسجن المشدد 5 سنوات، والوضع تحت مراقبه الشرطة.


سرقه بالاكراه

سرقه

الجنايات

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة