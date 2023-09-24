الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفذ برامج تدريبات مهارات ووعى بمخاطر الإدمان

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، برامج تدريبات للمهارات وندوات وعى بخطر الإدمان، إضافة لبرامج زيارة الشباب لمواقع العمل بالمشروعات القومية.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تنفيذها تدريب برنامج مشواري، لتنمية المهارات الحياتية، بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب العريش وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف، للشباب وتستهدف الورش التدريبية المرحلة العمرية من 15 سنوات حتى 25 عاما، بمشاركة 30 متدربا من الشباب .

والبرنامج يهدف إلى تنمية مهارات الشباب من أجل بناء مستقبل أفضل، ويستهدف تنفيذ الورش التدريبية التى تؤسس لديهم مهارات التفكير الايجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، حب التعلم، المشاركة الإيجابية، مشيرًا إلى دعم المديرية لنشر رسالة البرنامج فى تنمية مهارات النشء من خلال مراكز الشباب فى كافة أرجاء المحافظة.

وتم التدريب تحت إشراف منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان، ومتابعة إدارة تمكين الشباب بالمديرية.

كما تواصلت فعاليات ندوات «أنت أقوى من المخدرات» بمراكز شباب شمال سيناء، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لتوعية الشباب والأسر بأضرار تعاطى المخدرات، بجانب توعية الأطفال بالآثار السلبية للتدخين ، باستخدام أساليب وأنشطة تتماشى مع المراحل العمرية للفئات المختلفة، بحضور سيد العدل منسق الصندوق بالمحافظة بمركز شباب مدينة العريش،

ونظمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء الفوج الثالث من الجولة التثقيفية والترفيهية بمشاركة 100 شاب وفتاة من أبناء محافظة شمال سيناء ( رفح - الشيخ زويد ) في إطار تنفيذ سلسلة من الرحلات القومية لأبناء محافظة شمال سيناء للتعرف على إنجازات الدولة المصرية من المشروعات القومية، والتي من بينها مشروعات الأنفاق التي تمر تحت قناة السويس بمحافظة بورسعيد والتي تهدف إلى تيسير حركة المرور بين شرق وغرب قناة السويس ، وزيارة موقع معالم محافظة بورسعيد للتعرف على معالم المحافظة ، ثم شملت جولة ترفيهية داخل محافظة بورسعيد في إطار تعميق قيم الإنتماء والولاء للشباب المصري والتعرف على المنجزات الحضارية للدولة برؤية مصر 2030.