السيطرة على حريق أعلى عمارة سكنية بمنطقة الزهراء فى سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة عقب الدفع بــ 3 سيارات من السيطرة على حريق نشب بروف أعلى عمارة سكنية بشارع أبوسمبل بمنطقة الزهراء دائرة قسم ثان سوهاج ولا توجد خسائر بالأرواح ولا إصابات وتبين أن سبب الحريق وجود مصدر حرارى بمكان الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية بسوهاج بنشوب حريق بروف من الخشب أعلى سطح عمارة سكنية بمنطقة الزهراء تم الدفع بقوات الحماية المدنية التى تمكنت من السيطرة عليه وإخماده.

وعقب الإنتقال والفحص تبين نشوب حريق بسطح يستغل كروف بإحدى العمارات السكنية بشارع أبوسمبل بمنطقة الزهراء دائرة قسم ثان سوهاج تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه وإخماده ومنع وصولة وإنتشاره بالمناطق السكنية المجاورة تمت محاصرة النيران بمكان الحريق وتجرى الان أعمال التبريد للحريق وأنحصرت التلفيات فى إحتراق كمية كبيرة من المنقولات المخزنة بالروف وتبين من المعاينة أن سبب الحريق وجود مصدر حرارى مع وجود كمية من القطن بالسطح.

جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهة التحقيق المختصة لتتولى التحقيق فى الواقعة.