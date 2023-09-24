نفوق 5 رؤوس ماشية إثر حريق حظيرة مواشى بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

اندلع حريق هائل في حظيرة مواشي بإحدى قرى محافظة الفيوم ، إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية للحظيرة، مما تسبب في حدوث بعض الشرر الذي أدى لاشتعال النيران التي امتدت بسرعة كبيرة إلى الحظيرة لتلتهم 5 رؤوس ماشية، ولم يسفر عن إصابات بشرية وتم السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من أهالي باندلاع حريق في حظيرة ماشية بقرية منشأة الجزائر بدائرة مركز شرطة الفيوم، ونفوق عدد من الماشية.

وانتقلت سيارات المطافئ وقوات الحماية المدنية إلى مكان اندلاع حريق بحظيرة مواشي، حيث وتم إخماد النيران، والسيطرة عليها وتبريدها قبل أن تلتهم باقي الماشية أو تمتد للمنشآت المجاورة.

وأسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية، ولم يسفر عن إصابات بشرية وتبينّ من المعاينة الأولية أنّ ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران بالحظيرة، وأنّ الحريق اندلع قضاء وقدر، وعدم وجود شبهة جنائية في اندلاع النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.