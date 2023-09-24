اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 سبتمبر 2023 10:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تدين حادث تمزيق نسخ من المصحف الشريف فى لاهاى

الأحد، 24 سبتمبر 2023 10:05 م
السعودية تدين حادث تمزيق نسخ من المصحف الشريف فى لاهاى فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لإقدام إحدى الجماعات المتطرفة بتمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات فى لاهاى.

وجددت وزارة الخارجية - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - رفض المملكة التام لمثل هذه الأعمال البغيضة والمتكررة التى لا يمكن قبولها بأى مبررات، وهى تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضرورى للعلاقات بين الشعوب والدول.

 


السعودية

المصحف الشريف

تمزيق المصحف

الخارجية السعودية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة