السجن المشدد 5 سنوات لمتهم يروج المواد المخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ _ محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفرالشيخ "الدائرة الثانية"، بالسجن المشدد حضوريا 5 سنوات لمتهم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ وتغريمه 100 الف جنيه، والزمته المصروفات ومصادرة المضبوطات.

وذلك فى القضية رقم 9277لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 21760لسنة 2023 كلى كفرالشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحى عبد المتعال، ومحمد عزمى أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال "ع.ا.ع"، من احدى قرى مركز كفر الشيخ، لأنه فى يوم 19 من يونيو الماضى ضبط وبحوزته كمية من الكشف بقصد الاتجار، وذلك بدائرة مركز كفر الشيخ.

وكان المقدم محمد عبدالعزيز خفاجى، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ قد وردته معلومات أكدتها التحريات والمصادر السرية الموثوق بها بأن المتهم يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة وتوزيعها على زبائنه بدائرة المركز والمدينة، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وبتفتيش مسكنه تم العثور على هاتف محمول، وكيس بلاستيك به قطعتين من الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بالحشيش، والمبلغ المالى حصيلة ذلك والتلفون للاتصال لزبائنه، تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على أكرم عماره، وكيل النيابة العامة تولى التحقيق.