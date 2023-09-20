المشدد 10 سنوات لسائق يتاجر فى المخدرات محرزًا سلاحًا ناريًا بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفرالشيخ "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات لسائق بإحدى قرى مركز كفر الشيخ ، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدرات المضبوطة التي كان يقوم بالاتجار فيها، والبندقية الخرطوش، الذخائر، والميزان الحساس ، وجميع المضبوطات التي تم ضبطها معه، كما الزمته المصاريف.

وذلك في أحداث القضية رقم 7167 سنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ المقيدة برقم 2004 لسنة 2022 كلى جنايات كفر الشيخ لسنة 2023.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال "ا.ص.ا.ا"، 31 سنه، محبوس، من احدى قرى مركز كفر الشيخ المحاكمة جنائية بمحكمة جنايات كفرالشيخ، لأنه في يوم 3 يونيه الماضي، حاز وأحرز بقصد الاتجار حشيش، ميثامفيتامين، وسلاح ناري بدون ترخيص غير مششخن، بندقية خرطوش، و4 طلقات ذخيرة حية لذات السلاح، وميزان حساس.

وكانت معلومات أكدتها التحريات والمصادر السرية الموثوق بها قد وصلت للمقدم محمد عبدالعزيز خفاجي، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، بأن المتهم يقوم بالاتجار في المخدرات بدائرة المركز والمدينة، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبطه وهو بسيارته قيادته.

وبتفتيش سيارته عثر بها على 20 قطعة حشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، و بندقية خرطوش، و4 طلقات ذخيرة حية لذات السلاح ، قطعه كبيرة( طربة حشيش)،و2 كيس من الميثامفيتامين، وتم تحريز المضبوطات، وتحريزها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.