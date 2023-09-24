التنمية المحلية: قطاع التفتيش أحال 774 موظفا بالمحليات للتحقيق خلال عام

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن أبرز ما قام به قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة من الزيارات التفتيشية المفاجئة على بعض الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية وذلك خلال الفترة من سبتمبر الماضى 2022 وحتى شهر سبتمبر 2023.

وأشار اللواء هشام آمنة، في بيان اليوم، إلى أن فرق المتابعة بالقطاع برئاسة اللواء أحمد عرفات قامت على مدار عام فى الفترة من أول سبتمبر 2022 وحتى نهاية شهر سبتمبر، بعدد 467 حملة تفتيش فى 25 محافظة، مشيراً إلى أن الحملات تضمنت التفتيش المفاجئ والمخطط، والحملات الميكانيكية ورصد التعديات ومخالفات البناء، ومتابعة الخطة الاستثمارية والتفتيش المالى والإدارى، والنظافة والبيئة، وأداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، والمرور الليلى للوقوف على مدى ترشيد الكهرباء وتوقيتات غلق المحال العامة، والتفتيش على مقرات برنامج " مشروعك".

وأكد آمنة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمواجهة الفساد بكل قوة وحسم والعمل على سيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة والشفافية فى جميع عناصر الجهاز الإدارى وذلك فى ظل وجودة إرادة سياسية حقيقية وقوية لمجابهة الفساد والسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم بما يحقق رضاهم.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم تكليف القطاع أيضاً خلال تلك الفترة بمتابعة جهود المحافظات بشأن التخلص من نواتج الترع والمصارف عقب التطهير مباشرة، ومتابعة ما يخص هياكل الإعلانات المقامة على الطرق العامة وأعلى العقارات لتلافى الأثار الناجمة عن العواصف والتغيرات المناخية مع قرب قدوم فصلى الخريف والشتاء، إضافة إلى مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن فى جميع المحافظات.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن القطاع قام بفحص 180 شكوى من شكاوى المواطنين بالمحافظات وتشمل التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، ومخالفات عامة ومالية وإدارية، ومرافق، وبيئة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين من خلال القطاع وحل الشكاوى المقدمة منهم والاستجابة لشكاواهم والرد عليها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية واهتمامها بمشاركة المواطنين مما كان له الآثر الطيب فى نفوسهم لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التى تقف أمام إنجاز مصالحهم.

وكشف اللواء هشام آمنة أن هذه الحملات خلال عام أسفرت عن إحالة 774 موظفاً بالإدارة المحلية للنيابات ( العامة والإدارية ) والشئون القانونية، مشيراً إلى أن لجان التفتيش رصدت عدة مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، منها قطع المرافق عن بعض المبانى المخالفة، وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال باكيات وأراضى أملاك الدولة غير المستغلة، وسرعة اتخاذ إجراءات طرح وإسناد أعمال رصف طرق، وتجديد تراخيص مركبات انتهت تراخيصها، وسرعة تحصيل مديونيات لصالح وحدات محلية، وتوجيه إنذار لبعض شركات النظافة بسبب شكاوى بعض المواطنين وسوء حالة النظافة فى بعض المناطق، ومراجعة منظومة صرف مياه الأمطار.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالمرور على بعض المراكز التكنولوجية بالمحافظات، لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز فى سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، وقد قام القطاع بالمرور على 192 مركز تكنولوجى بالمحافظات، موضحاً انه ترتب على هذه الزيارات، حصر طلبات الخدمات المتأخرة فى كل مركز والتشديد على سرعة إنهاء هذه الطلبات، وتوجيه رؤساء المدن والأحياء بعدم نقل أى موظف تم تدريبه ويعمل بالمركز التكنولوجى إلى أى إدارة آخرى، حتى يؤثر ذلك على أداء العمل بصورة سريعة ودعم المراكز التكنولوجية بالتجهيزات اللازمة للأجهزة الموجودة وتخصيص موظفين بالمراكز التكنولوجية لتسليم جميع طلبات المواطنين للشباك المختص لإنهاء الخدمات المطلوبة فى التوقيتات المحددة، وعدم تعامل الإدارات الخلفية مع المواطنين بصورة مباشرة.

كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن جولات قطاع التفتيش المفاجئة، تناولت أيضا المرور على الحملات الميكانيكية فى 25 محافظة حيث أكد القطاع فى توصياته على إعداد خطة صيانة لجميع المركبات بالوحدات المحلية، للحفاظ عليها وتقليل الأعطال وإنشاء منظومة التتبع الجغرافى GPS، لتقليل الفاقد من الوقود، ومتابعة المركبات من حيث السرعة التى يتم السير بها وخطوط سيرها، والإسراع فى رفع كفاءة بعض المركبات وإعادة استخدامها.

وبناء على تكليف وزير التنمية المحلية لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء، بالمرور على المحافظات ليلاً للوقوف على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء، قامت لجان القطاع بالمرور على الأحياء والوحدات المحلية بالمحافظات، وقامت اللجان بتسجيل الملاحظات الخاصة بتخفيض الانارة بالشوارع والطرق الرئيسية، وكذا استكمال تطبيق القرار الخاص بمواعيد إغلاق الكافيهات وبعض المحال التجارية والعامة والتزامها بمواعيد الغلق، والتنبيه على رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة تنفيذاً للقرار فى هذا الشأن.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التى يقوم بها قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة خلال العام الماضى، مؤكداً على تقديم كل الاهتمام للقطاع، ودعمه بصورة مستمرة بالعناصر الجيدة من الوزارة وتوفير الإمكانيات التى تساعده فى القيام بدوره على أكمل وجه، ووجه اللواء هشام آمنة برفع كفاءة ومهارات العاملين بالقطاع بصورة مستمرة من خلال تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة لأداء المهام والتكليفات الخاصة بالقطاع بأفضل صورة واحترافية.