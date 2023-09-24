اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 سبتمبر 2023 12:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تحدد عقوبة حيازة الصور والمجلات المنافية للأخلاق داخل المدارس.. تفاصيل

الأحد، 24 سبتمبر 2023 11:13 ص
التعليم تحدد عقوبة حيازة الصور والمجلات المنافية للأخلاق داخل المدارس.. تفاصيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عقوبة الطالب الذى يرتكب انحرافات أخلاقية مثل التزوير فى توقيع ولى الأمر وحيازة أسلحة وأدوات حادة داخل المدارس والتحرش الجنسى والسلوكيات الشاذة وحيازة الصور والمجلات المنافية للقيم والأخلاق، يتم عرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية لاتخاذ القرار بفصل الطالب من 3 إلى 5 أيام واتخاذ قرار بنقله إلى مدرسة أخرى، مع توجيه وإرشاد الطالب من قبل الأخصائى الاجتماعى والنفسى وإشراك الطالب فى الأنشطة مع استمرار ملاحظته من قبل الأخصائى الاجتماعى والنفسى وتوعية الطلاب بمخاطر هذه السلوكيات.
 
أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قراراً وزاريا رقم 187 لسنة 2023 بشأن لائحة الانضباط المدرسى وحددت لائحة الانضباط المدرسى درجات للحضور للطلاب، موضحة أن نسبة المواظبة على الحضور من 95% حتى 100% يمنح الطالب 3 درجات و90% إلى أقل من 95% يمنح الطالب درجتان ومن 85% إلى أقل من 90% يمنح الطالب درجة واحدة ودرجتان للانضباط السلوكى لمن لم يرتكب اى مخالفات من المستوى الأول والثانى والثالث، مؤكدة أن إثابة الطلاب بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوك بواقع 5 درجات تضاف إلى مجموع الطالب فى سنوات النقل فقط.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .
 
 

التربية والتعليم

بدء العام الدراسي الجديد

إجازة نصف العام بالعام الدراسي الجديد

اخبار مصر

مجموعات الدعم المدرسى

تنفيذ مشروعات الدعم المدرسى

تسجيل الطلاب إلكترونيا

توعية الطلاب بالمشروعات القومية

استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب

موعد تسليم المعلمين الجدد العمل بالعام الدراسي الجديد

العمل بالحصة

شروط العمل بالحصة فى المدارس

مقابل الحصة

التعاقد لسد العجز فى المدارس

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024

توفير بنوك أسئلة

عدم تشغيل المدارس غير الجاهزة للعام الدراسي الجديد

الإذاعة المدرسية

المشروعات القومية للدولة المصرية

توزيع منهج اللغة الفرنسية

نتيجة تحويلات الطلاب بمديرية الجيزة

توزيع منهج متعدد التخصصات للصفوف الأولى للعام الدراسي الجديد

توزيع منهج العلوم للصفين الرابع والخامس الابتدائي

توزيع منهج الفيزياء للثانوية العامة

لائحة الانضباط المدرسى

القرار الوزارى رقم 187 لسنة 2023

عودة المدارس



الموضوعات المتعلقة

وزارة التربية والتعليم: وصول الكتب للمديريات والإدارات التعليمية وتسليمها للطلاب في الأسبوع الأول.. جارٍ الانتهاء من طباعة الكتب المطورة لتلاميذ المرحلة الابتدائية.. والاستعانة بالتابلت للدراسة بالثانوية

السبت، 23 سبتمبر 2023 12:00 ص

وزير التربية والتعليم يتابع الاستعداد للعام الدراسى الجديد من الإسكندرية

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:29 م

"حماية المنافسة" يشيد بقرار وزارة التربية والتعليم بشأن مواصفات الزى المدرسى

السبت، 09 سبتمبر 2023 12:37 م

وزير التربية والتعليم يناقش خطة النهوض بالمجتمع السيناوى

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 06:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة