التحالف الوطنى ينظم احتفالية لتوزيع مواد غذائية للحالات الأكثر احتياجا بالفيوم

شهد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، الاحتفالية التى نظمتها المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وجمعية الأورمان، بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، لتوزيع مواد غذائية، ولحوم، للحالات الأكثر احتياجاً من مختلف مراكز وقرى المحافظة.

حضر الاحتفالية، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتورة عهود وافى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والدكتور محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والدكتور عماد عادل مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، رمضان عبدالسلام وإمام أحمد مديرا مكتب الأورمان بالفيوم، وعدد من قيادات مؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان، وحشد كبير من المواطنين.

وفى كلمته قدم محافظ الفيوم، خالص تهانيه القلبية لكافة الحضور، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، وقرب حلول الذكرى الـــ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعياً الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام عامرة بالخير والأمن والاستقرار لصالح مصرنا الحبيبة وفيومنا الغالية، فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال المحافظ خلال كلمته، "نحن اليوم بصدد توزيع كميات كبيرة من المساعدات الغذائية واللحوم الطازجة المقدمة من مؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مشيداً بجهود تلك التحالف والجمعيات والمؤسسات والقائمين عليها، والتى تهدف إلى مشاركة الدولة، لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات، لافتاً إلى أهمية دور المجتمع المدنى فى تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء، ومحدودى الدخل.

ولفت "الأنصاري"، إلى أن العمل التنموى والاجتماعى، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

وأوضح محافظ الفيوم، أن مصر والعالم أجمع، تمر بظروف اقتصادية صعبة، تحتاج لتكاتف وتوحيد الجهود لعبور تلك الأزمة، مؤكداً على ضرورة التوسع فى إقامة منافذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال سلاسل الإمداد التى تقوم بها مؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان، بجانب المساعدات المباشرة التى يتم توزيعها، فضلاً عن جهود الدولة بكافة مؤسساتها، فى محاربة الغلاء وجشع التجار، وذلك للوصول لحالة من استقرار الأسعار وتوافر السلع.

ومن جانبها أعربت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ الفيوم، لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ودعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيدة بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ الفيوم، فدائماً مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مؤكدة على استمرار التعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، لتقديم مشروعات تمكين اقتصادى ومساعدات غذائية لأهالينا بمحافظة الفيوم وباقى محافظات مصر.

فيما أعرب نائب مدير جمعية الأورمان، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، لدعمه المتواصل لمؤسسات المجتمع المدنى والأهلى، وتيسير كافة الاجراءات اللازمة، موضحاً أن كافة القائمين على منظومة العمل بجمعية الأورمان يفخرون بالعمل بمحافظة الفيوم، ويعدون أهلها بالمزيد من المساعدات والمشروعات التنموية والخدمية.

وأضاف، أن جمعية الأورمان تعمل فى محافظة الفيوم منذ أكثر من 25 عاماً، قدمت خلالها مساعدات متنوعة تخطت الــ مليار جنيه، لافتاً إلى بروتوكول التعاون بين جمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة، بقيمة 60 مليون جنيه، تم تخصيص 9 ملايين جنيه منها لصالح محافظة الفيوم، يستفيد منها 3 آلاف أسرة، من الأسر الأولى بالرعاية، بواقع 190 مشروع تمكين اقتصادى بقيمة 6 ملايين جنيه، ومساعدات غذائية ولحوم بقيمة 3 ملايين جنيه.