عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى: لدينا قاعدة بيانات تضم 30 مليون شخص

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت مارجريت مينا عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الظروف الحالية سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولي لها متطلبات في فكرة توحيد الجهود، مؤكدة أن قطاع العمل الأهلي يتكون من عشرات الآلاف من المنظمات والجمعيات والمؤسسات والكيانات الخدمية موجود ومساند الدولة من عدة سنوات.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "افتح باب قلبك"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامية أميرة بهي الدين، أنه العمل بشكل يمثل تعزيز التنوع وضمان الاستقلالية، لافتة إلى أنه كان هناك انعزالية، لكن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي له وجه إنساني، ومع تكوينه جاءت الفكرة لتنظيم جلسات وتم عقد 25 اجتماع وتم التقرب بين المؤسسات.

وأكدت أنه يتم المحافظة على الاستقلالية داخل التحالف وتنسيق الجهود ليخدم الهدف الأساسي وهو خدمة الوطن، مشيرة إلى أنه تم توفير قاعدة بيانات منظمة في التحالف تضم 30 مليون شخص، مما يفيد عند وجود مبادرات للحماية الاجتماعية، ويمنع فكرة الازدواجية.