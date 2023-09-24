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البابا تواضروس يستقبل أعضاء فريق "كوبتك أورفانز"

الأحد، 24 سبتمبر 2023 05:43 م
البابا تواضروس يستقبل أعضاء فريق "كوبتك أورفانز" البابا تواضروس يستقبل أعضاء فريق "كوبتك أورفانز"
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، 97 من أعضاء فريق عمل هيئة "كوبتك أورفانز" بمكاتب مصر والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، في المقر البابوي بالقاهرة.

وقدمت المهندسة نرمين رياض مؤسسة الهيئة عرضًا لإحصائيات تخص عمل الهيئة وما حققته خلال ٣٥ عامًا، حيث خدمت حتى الآن حوالى 75 ألفًا من الأطفال والشباب بكل مشروعاتها، التى تهدف لتمكينهم والوصول بهم ومعهم إلى أفضل مستوى تعليمي وتنشئة شخصيات فعالة في المجتمع والكنيسة، وأيضًا جيل من المتطوعين من داخل مصر ومن المصريين بالخارج.

وأوضحت أن عمل الهيئة يتم بالمشاركة مع 66 من الآباء الأحبار داخل مصر من خلال برنامج "لست وحدك"، و184 جمعية أهلية من خلال برنامج "ابنتي الغالية".

وألقى قداسته عليهم كلمة روحية، تأمل خلالها فيما تعنيه كلمة "خادم":

خ: خالٍ من العيوب (أي أنه يجاهد ضد العيوب)، وأشار إلى أهمية مهارة العمل في فريق (Teamwork).

ا: أب/ أم (ارتباط الخدمة بروح الأبوة والأمومة).

د: دارس للكتاب المقدس

فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، وقال قداسته إن كلمة "Bible" يمكن أن تكون اختصارًا لجملة "Basic information before leaving earth" (المعلومات الأساسية قبل مغادرة الأرض).

م: محب، متواضع

فالنجاح مرتبط بالمحبة والتواضع.

وأجاب قداسته على أسئلة الحضور ووزع هدايا تذكارية عليهم، وتم التقاط عدد من الصور التذكارية لقداسته معهم.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

هيئه كوبتك اورفانز



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