اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يستقبل مجموعة من ممثلى الأديان والطوائف بالمقر الباباوى

الأحد، 24 سبتمبر 2023 04:13 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل مجموعة من ممثلى الأديان والطوائف بالمقر الباباوى لقاء البابا تواضروس مع رؤساء الطوائف
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسه البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد مجموعة يقارب عددها 80 شخصًا من ممثلى الأديان والطوائف من مختلف أنحاء العالم، بحضور نيافة الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بهوسكتر.

 

وجاءت هذه المجموعة إلى مصر في زيارة تقديس إلى طريق رحلة العائلة المقدسة تنظمها هيئة "الحياة الحقيقية مع الله"، وألقى قداسته عليهم محاضرة عن تاريخ مصر وجغرافيتها وتأثير ذلك على الحياة الروحانية، وكذلك عن تاريخ الكنيسة القبطية، وعن العائلة المقدسة، وعن مصر الحديثة.

 

وقدم قداسته هدايا تذكارية لهم، وتم التقاط عدد من الصور التذكارية لقداسته مع الحضور.

جانب من لقاء البابا مع الطوائف الدينية
جانب من لقاء البابا مع الطوائف الدينية
 
 
لقاء البابا مع الطوائف الدينية
لقاء البابا مع الطوائف الدينية

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المقر الباباوى

رؤساء الاديان والطوائف الكنسيه



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