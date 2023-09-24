اليوم السابع
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الأحد، 24 سبتمبر 2023 12:10 م
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأحد، 24 سبتمبر 2023 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضروات والفاكهة- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
 
-الطماطم بـ 25.5 جنيه  
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 14.5 جنيه
 
‏-البصل الأبيض بـ 28 جنيها
 
-‏‎البصل الأحمر بـ 28 جنيها
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ 17 جنيها   
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 32 جنيها 
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13.5 جنيه  
 
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
-الفلفل الرومى بـ12 جنيها
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس  بـ 13.5 جنيه
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 22.5 جنيه 
 
-بامية 50 جنيها 
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ 28.5 جنيه 
 
-جوافه بـ 27 جنيها 
 
‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها
 
-الموز البلدى بـ15 جنيها
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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