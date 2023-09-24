اجتماع تنسيقى بمجلس مدينة العريش للتجهيز للعام الدراسى الجديد

شمال سيناء ـ محمد حسين

عُقِدَ اليوم اجتماعا تنسيقيا موسعا في مدينة العريش، بحضور أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش، ومنى أبوالمعاطى مدير الإدارة التعليمية بالعريش، وعددٍ من مديري المدارس ومديري المديريات المعنية، ورؤساء المناطق الخدمية بمجلس المدينة.

تناول الاجتماع التحضيرات والتجهيزات لبدء العام الدراسي الجديد ، حيث أكد رئيس المدينة على ضرورة الاستعداد الجيد وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال الطلاب في المدارس.

وأعلن رئيس مدينة العريش الانتهاء من إزالة المخلفات من المناطق المحيطة بالمدارس، ومخاطبة شركة المياه والصرف لتغطية بلاعات الصرف الصحي المحيطة بالمدارس بغطاء، وتوفير مياه الشرب، كما تم وضع خطط لتنفيذ المطبات الصناعية اللازمة أمام المدارس لتعزيز سلامة الطلاب، وتوجيه شركة الكهرباء لصيانة الكشافات المحيطة بالمدارس.

وفي سياق آخر، طالب رئيس المدينة بتشكيل مجموعات تقوية بجميع المدارس بدلاً من الدروس الخصوصية، وحث جميع العاملين في المنظومة التعليمية على بذل أقصى جهودهم لتخفيف الأعباء عن المواطنين، والتأكيد على ضرورة متابعة سير العمل في المدارس بشكل يومي للتأكد من تنظيمها وسيرها الجيد.

وأكدت مديرة الإدارة التعليمية بالعريش، تنفيذ الإجراءات المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد، والالتزام بالزي المدرسي الموحد والمصروفات المدرسية وفقًا للقرارات الوزارية المعمول بها.

في ختام الاجتماع، أشاد رئيس المدينة بأهمية دور المعلم في بناء المجتمع وتنميته، وأكد على ضرورة تقديم الدعم اللازم لجميع المعلمين والمعلمات، وتمنى التوفيق للطلاب في العام الدراسي الجديد.