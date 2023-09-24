وزير البترول من حفل العيد الوطنى السعودى: التبادل التجارى مع المملكة بلغ 10 مليارات دولار

إيمان حنا

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن العيد الوطنى للسعودية هذا العام يحمل الكثير من الآمال للسعوديين خاصة فى ظل ما تشهده المملكة من ازدهار وتطور .

أضاف الملا؛ ممثلا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ؛ فى احتفالية سفارة المملكة العربية السعودية بمناسبة العيد الوطنى ال93؛ إن العلاقات التى تجمع بين مصر والسعودية واستثنائية تستند لتاريخ عريق؛ حيث تعود لعهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ومنذ ذلك الحين تشهد العلاقات تطورا مستمرا .

أضاف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا مطردا فى قطاعات التجارة الالكترونية والبتروكيماويات والغاز وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين فى عام 2022 ؛ 10 مليار دولار ; وحجم الاستثمارات السعودية فى مصر بلغ فى العام الماضى 30 مليار دولار .

ونؤكد حرص مصر على استمرار وتقوية أواصر تلك العلاقات التى تقوم بدور مهم فى استقرار المنطقة والمساهمة فى حل العديد من الأزمات وخدمة الاستقرار بالمنطقة .

حضر الاحتفالية لفيف من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب والإعلاميين والكتاب، كما تزين مبنى سفارة المملكة فى القاهرة بشعار يوم العيد هذا العام ( نحلم ونحقق) .

وكانت المملكة شهدت احتفالات كبيرة بهذه المناسبة الخاصة؛ فقد أقام مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمى "إثراء"، ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 93، عدداً من الفعاليات تضمنت عرضاً للوحات فنية وغير ذلك من الفعاليات.