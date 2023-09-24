أوقاف كفر الشيخ: 12 مسجداً تصدح بالصلاة والسلام على النبي ليلة مولده

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية أوقاف كفر الشيخ، عن أسماء المساجد التي ستصدح بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مولده، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن المساجد البالغ عددها 300 مسجد في محافظات الجمهورية، ومنها كفر الشيخ التي جرى تخصيص 12 مسجداً بها، في إطار جهود الوزارة الدعوي، واحتفالًا بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والمساجد كفر الشيخ التي تصدح بالصلاة والسلام على رسول الله في ليلة مولده، ووفقاً لما حدٌدته الوزارة، مساجد، إبراهيم الدسوقي «البرهامي» التابع لإدارة أوقاف دسوق قبلي، ومسجد الفتح «الاستاد» التابع لإدارة أوقاف كفر الشيخ، ومسجد المرسى التابع لإدارة أوقاف بيلا، والمسجد الكبير بقرية العيسوية التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم، ومسجد القدس التابع لإدارة أوقاف بلطيم، ومسجد خالد بن الوليد التابع لإدارة أوقاف البرلس، ومسجد سيدي فتح اللّه التابع لإدارة أوقاف بلطيم، ومسجد النور التابع لإدارة أوقاف بلطيم، ومسجد كحيلو التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم، والمسجد الكبير بمدينة سيدي سالم التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم، ومسجد سيدي كامل بقرية مسير التابع لإدارة أوقاف كفر الشيخ، والمسجد الشرقي بقرية قراجة التابع لإدارة أوقاف كفر الشيخ.

وأصدر الشيخ عطا بسيونى وكيل وزارة الأوقاف، تعليماته، لأئمة المساجد التي حدّدتها الوزارة للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مولده، يوم الثلاثاء المقبل، وعددها 12 مسجداً موزعين على مراكز ومدن وقرى كفر الشيخ، لافتاً إلى أنّ المشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأوضح أنّ صيغة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون بالصيغة التي حدّدتها وزارة الأوقاف، في وقت سابق، كالتالي: «اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ،كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد».