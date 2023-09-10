أوقاف كفر الشيخ تكرّم الأطفال بالبرنامج الصيفي للطفل بحضور نقيب القراء

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ ، أن البرنامج الصيفي للطفل مبادرة تثقيفية مهمة من وزير الأوقاف لبناء الوعي السليم للطفل، وتسهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي، لدى أبنائنا وبناتنا، إيمانًا بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

جاء ذلك خلال إقامة مديرية أوقاف كفر الشيخ، احتفالية كبرى لتكريم الطلاب المتميزين بالبرنامج الصيفي للطفل بالمسجد القديم بعزبة الباب والتابع لإدارة أوقاف سيدي سالم شرق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، والقارئ الإذاعي الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، نقيب قراء محافظة كفرالشيخ، والقارئ مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق ـ والشيخ أحمد حنبل، مسؤول الإرشاد الدينى بالمديرية.

وقد شهد الاحتفال حضورًا متميزًا واهتمامًا بالغًا بالبرنامج الصيفي للطفل من قبل أهالي المنطقة وبدأ الحفل بتلاوة عطرة لما تيسر من القرآن الكريم، لفضيلة القارئ الإذاعي الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.

وأضاف أن البرنامج الصيفي للطفل لا يقتصر على الجانب الديني فقط وإنما يشمل الجوانب الحياتية للطفل اجتماعيًّا وتاريخيًّا وأدبيًّا ونفسيًّا وعلميًّا وخياليًّا لبناء طفل متكامل قادر على الفهم والتفاعل والتأثير والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية.

وقد اختتم هذا الحفل بتوزيع بعض الجوائز وشهادات التقدير على المتميزين في البرنامج الصيفي للطفل، ثم الختام ببعض الابتهالات الدينية والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكر أسماء الله الحسنى من قبل طلاب وطالبات البرنامج الصيفي للطفل في ظل فرحة عامرة، لتكريم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، مختومين هذا العرس الثقافي القرآني بالدعاء لوطننا الغالى مصر قيادة وشعبا بالأمن والأمان والرخاء والازدهار.