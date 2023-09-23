860 حالة حصاد قافلة جامعة الزقازيق اليوم بمركز ديرب نجم في الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أنهت القافلة الطبية بجامعة الزقازيق، اليوم أعمالها بالكشف على 860 حالة من أهالى القرية في العديد من التخصصات الطبية ، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف بالشرقية.

وقد رافق القافلة اساتذة واطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف علي 860 حاله في 9 تخصصات طبية وهي (الباطنة ، المتوطنة ، العظام ، الروماتيزم ، قلب وصدر ، الأطفال ، المخ والأعصاب ، وطب الأسرة ) ، وبلغ عدد الحالات 730 حالة وتم تحويل 17 حالة لمستشفيات جامعة الزقازيق ، بالإضافة إلى 130 حالة ضمن الحملة التي قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط ، تحت رعاية الدكتورة نادية طه عميد الكلية ، والدكتورة أماني حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة .

ومن جانبها أشارت الدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات حيث قام أطباء طب الأسرة بإلقاء ندوة عن كيفية تعزيز صحة أطفال المدارس ، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة ، وقام الفريق المرافق لها بالكشف علي سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان .

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بالكشف علي الحيوانات وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لهم ، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن إعادة تدوير الأقمشة القديمة ، تحت رعاية الدكتور هاني حلمي عميد الكلية والدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وقامت أيضا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتقديم ندوة عن طرق الحفاظ علي المياه وكيفية تنقية مياه الشرب.

كما قامت كلية التكنولوجيا والتنمية بعقد ندوة عن منتجات اللحوم المصنعة وكيفية استبدالها بالبدائل النباتية ذات القيمة ، وذلك تحت رعاية د.خالد محروس عميد الكلية والدكتورة جيهان العيميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالإضافة إلى قيام مديرية الأوقاف بإرسال واعظ ديني وإلقاء ندوة توعوية عن حُسن التعامل مع الجار وعقوبة المتشاحنين في الإسلام .

جدير بالذكر أنه قد قام بتنظيم أعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع ، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.