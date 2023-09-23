هل ستُغير مسار الحرب مع روسيا.. ما هى مزايا وقدرات الدبابة "أبرامز" ؟

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، إرسال أولى دبابات "أبرامز إم 1" الأمريكية إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، مما أثار تساؤلات عدة بشأن مدى قدرتها على إحداث تغيير ملموس على مسار الحرب وتعزيز قدرات القوات الأوكرانية، في خضم هجومها المضاد ضد الجيش الروسي، وقبل معركة الشتاء المقبلة.

وكانت واشنطن قد تعهّدت بتسليم أوكرانيا 31 دبابة أبرامز في مطلع العام، في إطار التزام بمساعدة عسكرية بأكثر من 43 مليار دولار.

ويأتى القرار الأمريكي ضمن حزمة مساعدات كشف عنها البيت الأبيض بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي وافق عليها بايدن وقدّرها البنتاغون بـ325 مليون دولار، وتشمل أيضا صواريخ للدفاع الجوي وذخيرة لمنظومات هايمارس الصاروخية وأسلحة مضادة للدبابات وطلقات مدفعية.

ليبقى السؤال الأن ؟

ما هى مزايا وقدرات الدبابة "أبرامز"؟

شكّل قرار تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز تحوّلا في الموقف الأميركي، إذ كان مسؤولون عسكريون قد أشاروا مرارا إلى أنها سلاح معقّد لا يناسب القوات الأوكرانية.

ستكون الدبابات مزوّدة بقذائف من اليورانيوم المنضّب خارقة للدروع عيار 120 ميلي.

يعتبر هذا الطراز واحدا من أقوى الدبابات في العالم، من حيث التسليح والحماية، كما أنه واحد من أثقل دبابات القتال الرئيسية بالعالم، إذ يزيد وزنها على 60 طنا.

تتميز "أبرامز" بدرعها السميك وحركتها السريعة، فضلا عن أنها مزودة برشاشين قادرين على إطلاق آلاف الرصاصات.

بوسع الدبابة العمل تجاوز العقبات الخرسانية.

المدى الفعال لمدفعها 4 كيلومترات، ومذخرة بأكثر من 11 ألف طلقة رشاش.

قالت مجلة نيوزويك الأميركية، إن دبابة "أبرامز" دخلت الخدمة في الجيش الأمريكى منذ العام 1980، وتعتبر الجيل الثالث من الدبابات القتالية الأمريكية، كما أنها تعد العمود الفقرى لجيش الولايات المتحدة.

منذ دخولها الخدمة، صنع منها أكثر من 10 آلاف و700 وحدة من مختلف النسخ، وجرى إدخال تحديثات عديدة عليها طوال العقود الماضية.