اليوم السابع
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السبت، 23 سبتمبر 2023 06:37 م
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نقل تبعية معاهد التمريض للمعهد الفنى الصحى بمحافظة الوادى الجديد

السبت، 23 سبتمبر 2023 06:04 م
نقل تبعية معاهد التمريض للمعهد الفنى الصحى بمحافظة الوادى الجديد تمريض - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موافقة الإدراة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة والسكان على ضم فروع المعاهد الفنية للتمريض بالخارجة والداخلة والفرافرة، إداريًا للمعهد الفنى الصحى بالوادي الجديد بدلاً من تبعيتها لأسيوط، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2023/2024.
 
وأكد الزملوط حرص المحافظة على توفير كافة الخدمات لأبنائها والحد من الانتقال خارجها للحصول على هذه الخدمات، تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا للوقت والجهد، موجهًا الشكر للوزارة للدعم الدائم والتعاون المثمر فى توفير خدمة طبية لائقة للمواطنين.
 
 
 

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